Justiz vergibt Topjobs: Rochaden stehen bevor

Die Oberlandesgerichte Wien und Graz sowie das Wiener Landesgericht für Zivilrechtssachen suchen Spitzenkräfte.

Spielt Parteipolitik bei der Besetzung hoher Justizposten eine Rolle? „Im Hintergrund schon“, hört man stets von Standesvertretern. Und auch von der Politik selbst. So wurde zuletzt etwa in ÖVP-Kreisen das Bestehen eines „roten Netzwerks“ innerhalb der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) beklagt. Ebendort wurde dies postwendend zurückgewiesen.



Gut tut dies der Justiz nicht. Dieser Tage ist speziell die Richterschaft bemüht, nach außen hin ein neutrales Bild abzugeben. Denn: Wichtige Personalrochaden stehen bevor. So wurde zum Beispiel die Präsidiumsspitze des Oberlandesgerichts (OLG) Wien zur Neubesetzung ausgeschrieben.