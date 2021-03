Frustrierte Deutsche zwingen Merkel zu Wende

Der Lockdown wird bis 28. März verlängert, aber sanft gelockert. Zuletzt ist die Stimmung in Deutschland gekippt. Und die Regierenden zeigen Nerven. Söder schimpfte über Vizekanzler Scholz ("Sie sind nicht der König von Deutschland") und dessen „schlumpfiges“ Grinsen.

Berlin. Diese Woche markierte in Deutschland den Beginn einer neuen „Haareszeit“, wie Berliner Zeitungen witzelten. Erstmals seit Monaten haben die Friseure wieder geöffnet und – gefühlt – die halbe Republik eilt in den Salon. Ansonsten verharren viele Deutsche im Lockdown. Der Einzelhandel ist großteils verriegelt, die Gastronomie sowieso. Das wurde von der Bevölkerung anfangs gewünscht, dann ertragen, doch nun kippt die Stimmung. Eine Mehrheit drängt in Umfragen auf Öffnungen und senkt den Daumen über die Coronapolitik. Die Popularität der „Krisengewinner“, also der strengen CDU/CSU-Politiker Jens Spahn, Markus Söder und Angela Merkel, nimmt merklich ab.