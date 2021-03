Die ehrlichsten Autohändler der Welt

Auf der Suche nach Ehrlichkeit hat ein deutsches Start-Up Autohändler-Bewertungen analysiert und Geldbörsen in den Straßen verteilt. Auch Österreichs Hauptstadt Wien ist in dem Ranking zu finden.

„Ehrlichkeit ist ein teures Geschenk”, sagte der wohl berühmteste Investor Warren Buffett einst. Das Start-Up Twinner, das 360-Grad-Scans von Gebrauchtfahrzeugen anfertigt, hat nun versucht, diese Ehrlichkeit in Zahlen zu messen. Ein optimistisches Vorhaben. Wie soll das funktionieren?

In diesem Fall hat man sich auf eine Berufsgruppe konzentriert, die wohl auch international einen ausbaufähigen Ruf genießt: Autohändler. Die Ehrlichkeit einer Stadt anhand ihrer Autohändler festzumachen klingt zwar amüsant, ist aber beim besten Willen nicht aussagekräftig genug, um eine Studie zu stützen. Darum hat man nach weiteren Möglichkeiten gesucht, um die Ehrlichkeit in verschiedenen Bereichen einer Gesellschaft zu untersuchen. Und man wurde fündig.

Vertrauen „von oben nach unten”

Im Rahmen der Studie ist man davon ausgegangen, dass Ehrlichkeit „oft von oben nach unten vorgelebt wird” und die Verwaltung einer Stadt als „Vorbild” für die dort lebenden Menschen agiert. Der Aspekt wurde in drei Unterbereiche aufgeteilt: Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Transparenz der Verwaltung wurde anhand der Daten zu Korruption, der Haushaltstransparenz und der Integrität der Wahlen gemessen. Dagegen richtete sich die wirtschaftliche Transparenz nach dem Prozentwert der vorhandenen Schattenwirtschaft an einem Ort, also den wirtschaftlichen Aktivitäten, die vor den offiziellen Stellen verborgen werden. Die gesellschaftliche Transparenz wurde daran gemessen, inwieweit Rechtsstaatlichkeit, Mitspracherecht, Verantwortlichkeit und die Pressefreiheit in einer Stadt gegeben sind. Außerdem wurde analysiert, wie stark die Einwohner Diebstähle wahrnehmen, was ebenfalls zu dem Gesamtbild beiträgt, wie Menschen die Ehrlichkeit ihrer Mitbürger bewerten.

Das Geldbörsenexperiment

Um die individuelle Ehrlichkeit in einer Stadt zu messen, hat man sich an bereits vorhandenen Daten bedient: Beim sogenannten „Geldbörsenexperiment” wurden 17.000 Brieftaschen in Städten in aller Welt ausgelegt, um zu sehen, wie viele davon wieder zurückgegeben würden.

All diese Parameter wurden also in 350 Metropolen, in denen die Studienersteller Zugang zu vergleichbaren Daten hatten, gegenübergestellt. Städte in Indien und China sind beispielsweise aufgrund mangelnder Datenlage nicht Teil der Studie. Dann wurde die Auswahl auf die 75 ehrlichsten Städte begrenzt. Studien-Ersteller Twinner betont jedoch, dass dieser Index nicht dazu dienen soll, die unehrlichsten Städte und Orte anzuprangern. Vielmehr möchte man die Städte hervorheben, die gut abgeschnitten haben. Die da wären:

Die ehrlichsten Städte der Welt 1. Zürich, Schweiz 2. Tokio, Japan 3. Adelaide, Australien 4. Phoenix, USA 5. Hamburg, Deutschland 6. Amsterdam, Niederlande 7. München, Deutschland 8. Kopenhagen, Dänemark 9. Edinburgh, Schottland 10. Brisbane, Australien 11. Denver, USA 12.Portland, USA 13. Wien, Österreich 14. Ottawa, Kanada 15. Leipzig, Deutschland Die etwas unehrlicheren Städte der Welt 60. Brüssel, Belgien 61. Albuquerque, USA 62. Houston, USA 63. Tel Aviv, Israel 64. New York, USA 65. Los Angeles, USA 66. Florenz, Italien 67. Chicago, USA 68. Barcelona, Spanien 69. Paris, Frankreich 70. Lissabon, Portugal 71. Cordoba, Argentinien 72. Mailand, Italien 73. Las Vegas, USA 74. Rom, Italien 75. Madrid, Spanien

Zürich belegt also den ersten Platz im Städte-Ehrlichkeitsindex. Und plötzlich macht Warren Buffetts Aussage mehr Sinn denn je: „Ehrlichkeit ist ein teures Geschenk.”

Die genauen Egebnisse des Städte-Ehrlichkeitsindex finden Sie hier.