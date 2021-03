"Freiraum schaffen": Warum der Frühjahrsputz gut tun kann

Saugen, schrubben, ausmisten. Das große Putzereignis steht in vielen Haushalten an - und das wirkt für viele befreiend und sogar heilsam. Wie kann das gelingen? Und wo fängt man am besten an?

Es ist so eine Sache, die man bekanntlich gerne vor sich herschiebt. Doch spätestens, wenn Sonnenstrahlen die Wohnung durchfluten, den Schmutz auf den Fensterscheiben sichtbar machen oder die Schlieren an der Dusche, die Staubschicht unter dem Bett oder die Spinnweben in der Ecke, wird noch etwas anderes deutlich: die Notwendigkeit, alles einmal gründlich durchzuputzen.