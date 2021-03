Kurz und „Mette" auf Impf-Pilgerfahrt in Israel

Österreich, Dänemark und Israel wollen ein Netzwerk zur Erforschung und Herstellung von Impfstoffen errichten.

Auf ihrem Weg nach Tel Aviv legte die dänische Ministerpräsidentin, Mette Frederiksen, mit ihrem Jet am Donnerstag einen Zwischenstopp in Wien-Schwechat ein. Dort stieg Österreichs Bundeskanzler, Sebastian Kurz, bei ihr zu. Gemeinsam flogen sie nach Israel. Die Journalisten und Mitglieder der Delegation waren in einem eigenen Flugzeug unterwegs. Fragen musste sich Kurz beim ersten Teil der Reise also nicht stellen lassen.