Überschalljet: Von London nach New York in unter zwei Stunden

Der Spike S-512 Überschalljet von Spike Aerospace soll eine neue Ära der Flugreisen einläuten. Ab 2028 sollen kommerzielle Flüge möglich sein.

Als der britisch-französische Turbojet Concorde im Juni 2003 zum letzten Mal flog, bedeute das auch das Ende von transatlantischen Flügen unter drei Stunden. Ein neuer Überschalljet soll jetzt eine neue Ära des Flugreisens einläuten, wie "The Telegraph" schreibt. Der Spike S-512 Überschalljet von Spike Aerospace habe nicht nur einen leiseren Überschallknall, sondern soll es auch möglich machen, bis 2040 einen "Zero Carbon"-Flug anzubieten.

18 Personen können im Jet 4800 Kilometer weit befördert werden. Typische Langstreckenflüge von London nach New York oder Dubai nach Hongkong können so in etwa dreieinhalb Stunden absolviert werden, versprechen die Entwickler. Darüber hinaus arbeiten sie daran, die Geschwindigkeit zu erhöhen und Flüge von London nach New York in etwa eineinhalb Stunden möglich zu machen.

Das Flugzeug kommt ohne Fenster aus um, die Lautstärke im Inneren gering zu halten. Bildschirme sollen statt den Fenstern für einen Ausblick sorgen. "Die Concorde war unglaublich laut. Die meisten Gespräche zwischen Menschen haben zwischen 65 und 75 Dezibel, die Lautstärke in den meisten Flugzeugkabinen ist 85 Dezibel. Unser fensterloses Flugzeug wird etwa 60 Dezibel haben, wird also leiser als ein Gespräch sein", erklärt Vik Kachoria, Gründer und CEO von Spike Aerospace.

Im nächsten Jahr sollen die ersten Testungen mit Menschen an Bord beginnen, ab 2028 sollen kommerzielle Flüge möglich sein. Wie viel ein Flug mit dem neuen Überschalljet kosten wird, ist noch nicht bekannt. Es wird aber in etwa so viel wie ein Businessclassticket bei kommerziellen Airlines sein.

