WhatsApp startet Sprach- und Videotelefonie am Desktop

Im Lauf der nächsten Woche will WhatsApp die neue Funktion für Windows-Rechner zur Verfügung stellen. Apples Macs sollen dann folgen.

Den Messenger-Dienst WhatsApp direkt am PC zu nutzen, bringt einige Vorteile. Nicht nur das Tippen der Nachricht geht über eine physische Tastatur um einiges schneller als am Smartphone. Künftig trumpft die Facebook-Tochter mit einer weiteren Funktion auf, die in direkter Konkurrenz zu Videokonferenzdiensten wie Zoom, Google Meet oder WebEx von Cisco. In der Desktop-App sind ab sofort auch Sprach- und Videoanrufe möglich.

Die Anrufe seien über alle Stationen hinweg Ende zu Ende verschlüsselt. Bisher ist allerdings nicht klar, ob sich der US-Konzern weiterhin auf Privatkunden konzentriert oder vermehrt auch Firmenkunden ansprechen will.

Derzeit ist es ein erträglicher Markt inmitten der Pandemie. Anbieter wie Cisco, Google oder Teams profitieren genauso wie WhatsApp vom Boom bei Videoanrufen, mit denen Menschen beruflich wie auch privat in der Corona-Krise in Kontakt bleiben. Allein Neujahr verzeichnete der Messengerdienst 1,4 Milliarden Sprach- und Videoanrufe.

Bei der Desktop-App muss bedacht werden, dass das Smartphone verknüpft ist - genauso wie beim Chatten. Funktion ist zu beachten, dass ein Smartphone mit der Desktop-App verknüpft sein muss - genauso wie beim Chatten über die Desktop-Varianten.

Die Funktion soll im Laufe der nächsten Woche für Nutzer mit Windows PCs weltweit ausgerollt werden. Eine Mac-Version soll laut WhatsApp in Kürze folgen.

(bagre)