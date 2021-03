Mit der Kraft der Graswurzel

Graswurzelinitiativen entstehen aus der Mitte der Organisation, aus einem Missstand oder Problem heraus, ohne Auftrag und ohne Rückendeckung. Sind sie erfolgreich, absorbiert sie die Organisation. Scheitern sie, trocknen sie aus.

Eine Sommerwiese voller Sonnenanbeter. Plötzlich springt ein junger Mann auf und beginnt zur allgemeinen Überraschung zu tanzen, allein und mit sichtlichem Spaß. Erst schauen die anderen irritiert, dann gesellt sich ein zweiter zu ihm und tanzt mit, bald ein dritter. Jetzt gibt es kein Halten mehr: Von überall strömen Menschen dazu und schließen sich an.

Die Geschichte stammt aus einem TED-Video und ist eine hübsche Analogie, wie Graswurzelinitiativen auch in Unternehmen starten. Einer aus der Mitte hat eine Idee, andere schließen sich an. Dabei folgen sie einer festen Logik.