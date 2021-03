Wie neue Jobs entstehen könnten

Nach der akuten Krise gehe es darum, Beschäftigung zu schaffen – etwa indem man neue Einstellungen subventioniert. Wie das aussehen könnte, hat sich Eco Austria angesehen.

Die durch Corona bedingte Wirtschaftskrise ist in vollem Gange – doch zumindest zeichnet sich eine Entspannung der Gesundheitskrise ab. Experten sind sich einig, dass eines der bestimmenden politischen Themen der nächsten Jahre der Arbeitsmarkt sein wird. Die Arbeitslosigkeit in Österreich ist historisch hoch, und die Erfahrungen aus früheren Krisen zeigen, dass es Jahre dauert, bis so ein Sockel wieder abgebaut ist. Vor allem die zunehmende Langzeitarbeitslosigkeit besorgt die Experten. Es gelte immer mehr, „einer Verfestigung der Arbeitslosigkeit, einem deutlichen Anstieg der Langzeitarbeitslosigkeit sowie einer weiteren Entwertung der beruflichen Fähigkeiten vieler Betroffener bestmöglich entgegenzutreten“, heißt es in einem aktuellen Arbeitspapier des arbeitgebernahen Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria.