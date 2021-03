(c) APA/AFP (HANS PUNZ)

Ursula Wiedermann-Schmidt verabreichte am 27. Dezember eine der ersten Covid-19-Impfungen in Österreich.

Ursula Wiedermann-Schmidt, Professorin für Vakzinologie und wissenschaftliches Mitglied des Nationalen Impfgremiums, spricht über die Motive der Empfehlung, den Impfstoff von AstraZeneca nur an unter 65-Jährige zu verabreichen.

„Unsere Empfehlung wäre ganz bestimmt anders ausgefallen, wenn der Impfstoff von AstraZeneca als Erstes zugelassen worden wäre“, sagt Ursula Wiedermann-Schmidt, Professorin für Vakzinologie, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der MedUni Wien sowie wissenschaftliches Mitglied des Nationalen Impfgremiums. Die Debatte über den AstraZeneca-Impfstoff sei eine „Luxusdiskussion. Denn eigentlich sollten wir glücklich sein über die verfügbaren Impfstoffe, denn jede von ihnen baut eine Grundimmunität auf – und zwar bei allen Menschen. Ob wir dann auch noch adaptierte Impfstoffe brauchen, die bei bestimmten Alters- und Personengruppen besser wirken, kommt erst an zweiter Stelle. Wir sollten nicht über b, c und d reden, bevor wir nicht a geklärt haben."



Den Vorstoß mancher Gesundheitsexperten, die Bevölkerung zunächst nur einmal zu impfen, unterstützt sie nicht, „weil inkomplette Immunisierungen das Tor für Mutationen öffnen können. Wenn wir bei der Immunisierung allzu großzügig sind, würden wir einen sehr großen Pool an Menschen zulassen, bei denen es zu sogenannten Escape-Mutationen und somit zu neuen gefährlichen Varianten wie der südafrikanischen und brasilianischen kommen kann, die sich der Immunantwort entziehen." Wiedermann-Schmidt im Interview.