Almosen aus dem Heiligen Land

Benjamin Netanjahu gibt den Pilgern Mette Frederiksen und Sebastion Kurz Ezzes.

Benjamin Netanjahu, der Impf-Champion aller Klassen, hält Hof in Jerusalem. Er gibt einer dänisch-österreichischen Delegation Ezzes, die ins Heilige Land gepilgert ist, um die wundersame Impf-Vermehrung zu beobachten und die Kunde unter den Bedürftigen, den Mühseligen und Beladenen in Europa zu verbreiten.Netanjahu: Ich habe es euch von Anfang an gesagt: Hört auf mich und nicht auf die Nebochanten, die in Brüssel das Sagen haben.

Mette Frederiksen: Du Weiser unter den Weisen, wie recht du hast. Sebastian Kurz: Und wie unverwundbar du bist, Bibi. Wie du die feindselige Justiz im Griff hast, die dir an den Kragen will. Wie du dich stets entwindest. Kein Staatsanwalt, der dir etwas anhaben kann. Und wie du gestärkt aus jeder Regierungskrise und Neuwahl herausgehst. Als wärst du mit übernatürlichen Kräften gesegnet.

Netanjahu: Seit ich geimpft bin, fühle ich mich ja auch wie Goliath – und immun gegen alle Anfeindungen. Da kann kommen, wer will: Ultra-Orthodoxe, Linke, Araber, Iraner . . .

Frederiksen und Kurz (im Chor): Gib uns ein Almosen. Schenk uns ein paar Tropfen deines edlen Wässerchens, auf dass auch wir unbesiegbar werden und das Volk uns zu Füßen liegt.

Netanjahu: Nun denn, nehmet ein wenig von dem Stoff, der Lahme zum Laufen bringt, und gehet hin in Frieden. Halleluja!