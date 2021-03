Pariser Modewochen im Überblick

Longchamp präsentierte seine Kollektion in einer Reithalle.

Gabriela Hearst feierte bei Chloé ihr Debüt und setzt auf Nachhaltigkeit, während Tänzer statt Models bei Dries Van Noten im Mittelpunkt stehen.

Im Zuge der Pariser Modewoche präsentierte Designerin Gabriela Hearst ihre erste Kollektion für Chloé. Die Designerin, die für Nachhaltigkeit bekannt ist, rechnete in der Presseaussendung vor, dass die Kollektion "viermal nachhaltiger ist, als im Vorjahr". So wurde Polyester und Viskose aus der Kollektion eliminiert und dafür recycelte Bio-Denimstoffe verwendet. Mehr als die Hälfe der Seide stammt zudem aus biologischen Anbau und mehr als 80 Prozent des Kaschmiranteils in den Strickwaren ist ebenfalls recycelt. Wie auch bei ihrem eigenen gleichnamigen Label tätigt Chloé nun CO2-Ausgleichszahlungen.

Mit einer zeitgenössischen Tanzperformance wurde die neue Kollektion von Dries Van Noten präsentiert. Der Designer, der selbst gerne tanzt, hat "Gefühl" und "Bewegung" zu den Leitthemen seiner Kollektion gemacht. "Diese muskulösen Körper zu sehen, wie sie sich in den Kleidungsstücken bewegen, das ist viel schöner als jedes noch so perfekte Model", erklärt der Designer im Gespräch mit "Vogue".

Von dem Rennpferd-Logo und dem französischen Interiordesigner Pierre Paulin hat sich Sophie Delafontaine, die Kreativdirektorin von Longchamp, inspirieren lassen. Und so wurde auch die Battesti Reithalle für die Kollektionspräsentation herangezogen.

Laufsteg-Looks von Longchamp. beigestellt

Rick Owens präsentierte seine Kollektion im Zuge der Pariser Modewochen nicht in Frankreich, sondern in Italien. Genau gesagt in Venedig, denn hier wohnt der Designer momentan und hier ist auch das Atelier des Unternehmens angesiedelt. Die Kollektion des Designers zeigt sich dabei weniger optimistisch als jene seiner Kollegen. Seine Models trugen Masken, die Kleidung umhüllte die Models zudem wie Panzer.

