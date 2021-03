"Ein Eiserner Vorhang hat sich über den Kontinent gesenkt"

Heute vor 75 Jahren prägte Winston Churchill jenen Begriff, der zum Sinnbegriff des Kalten Krieges wurde. Die UdSSR ist mittlerweile lange zu Staub zerfallen - doch seine Warnung vor Totalitarismus ist zeitlos.

5. März 1946, Westminister College, Missouri. Nach genau 38 Minuten seiner knapp einstündigen Rede sagte Winston Churchill die berühmten Worte: „Von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria hat sich ein Eiserner Vorhang über den Kontinent gesenkt. Hinter dieser Linie liegen all die Hauptstädte der alten Staaten Mittel- und Osteuropas. Warschau, Berlin, Prag, Wien, Budapest, Belgrad, Bukarest und Sofia. All diese berühmten Städte und die Bevölkerungen um sie herum liegen in, wie ich sie nennen muss, der sowjetischen Sphäre, und sie alle sind in der einen oder anderen Form nicht nur sowjetischem Einfluss, sondern auch in hohem, und in vielen Fällen, steigendem Maße Kontrolle durch Moskau ausgesetzt."



75 Jahre also ist es her, dass die Menschheit mit dem Begriff des „Eisernen Vorhangs“ nicht mehr primär die Brandschutzeinrichtung von Theaterhäusern, sondern den Völkerkerker assoziiert, in dem die Sowjetunion halb Europa gefangen hielt.