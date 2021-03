Kinderbuch-Tipp: Es lohnt sich, eine ganz kleine Giraffe zu sein

(c) Jumbo Verlag

Wer noch klein ist, kann sich gut verstecken. Berückende und (scheinbar) schlichte Bilder bezaubern im Büchlein „So klein“.

Der Alltag als kleines Wesen (in dem Fall als Giraffenkind) - man kann wirklich nicht sagen, dass das ein neues Kinderbuchthema ist. An sich wären Zeilen wie "Auch wenn du klein bist, hast du keine Angst vor Abenteuern und keine Angst vor etwas Neuem . . ." nicht der Rede wert. Aber die Bilder! Sie sind berückend in ihrer (scheinbaren) Schlichtheit.

Florian Pigé arbeitet mit nur wenigen Bausteinen, einfachen Formen - da ist ein Quader schon ein Fels, ein Wellenmuster ein Meer; man sieht, dass der französische Autor bildender Künstler ist. Den Kindern ist die Kunst natürlich herzlich egal. Ihnen wird gefallen, wie die kleine Giraffe auf einem instabilen Turm aus besorgt blickenden Schildkröten den Ausblick genießt, auf einem Vogel durch den Himmel fliegt oder auch einmal Mama hilft, indem sie ihr Kakteenstacheln aus dem Bauch zieht.

Florian Pigé: So klein. 32 Seiten, gebunden, € 13,40. Erschienen im Jumbo Verlag, Hamburg. Alter: Ab drei Jahren.