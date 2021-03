Frau in Wien mit Benzin übergossen und angezündet

Mordversuch in Wien-Alsergrund

Die 35-jährige Trafikantin wurde lebensgefährlich verletzt. Nach ihrem 47-jährigen Ex-Partner wird derzeit gefahndet.

in Wien-Alsergrund ist es am Freitag kurz vor Mittag zu einem Mordversuch gekommen. Eine Trafikantin ist in ihrem Geschäft von einem Mann mit einer Flüssigkeit - vermutlich Benzin - übergossen und angezündet worden. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Nach dem Verdächtigen wurde eine Großfahndung eingeleitet, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Nach ersten Informationen ist der Mann - ein 47-jähriger österreichischer Staatsbürger - zu Mittag in das Geschäft der Frau gekommen und hat sie mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet. Das schwer verletzte Opfer rannte daraufhin auf die Straße, wo sich gerade zufällig ein Wagen des Samariterbundes befand. Die Mitarbeiter leisteten umgehend Erste Hilfe und löschten die Flammen. Dann wurde die Frau von der Wiener Berufsrettung stabilisiert und ins Spital gebracht.

Gegenüber der Polizei gab die schwerverletzte Frau noch an, dass es sich bei dem Täter um den Ex-Partner handeln soll. Nach diesem Mann lief am Freitagnachmittag eine Großfahndung. Hintergründe für die grausame Attacke waren noch unklar. Zunächst wurden von der Polizei Zeugen einvernommen.

Die Polizei, Feuerwehr und Rettung waren mit zahlreichen Einsatzkräften und Fahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehr konnte den ausgebrochenen Brand in der Trafik mittlerweile löschen.

(APA)