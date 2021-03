Rumänische Corona-Satire siegt bei der Digitalberlinale

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Ein Sozialtribunal mit Mundnasenschutz: Im Berlinale-Sieger „Bad Luck Banging or Loony Porn“ wird eine Lehrerin für ein Sexvideo an den Pranger gestellt. • (c) Berlinale/Ghetie Silviu

Der Goldene Bär wird zwar erst im Sommer überreicht, verliehen wurde er aber schon jetzt: An Radu Judes provokante Satire „Bad Luck Banging or Loony Porn“, die während der Pandemie gedreht wurde.

Was ist das Gegenteil von Glamour? Schwer zu sagen – aber die Preisverleihung der diesjährigen Digitalberlinale war nahe dran. Kein roter Teppich, keine Abendgarderobe, keine Bühnengala. Stattdessen saß Festivalleiter Carlo Chatrian in einem schmucklosen Zimmer und hörte unaufgeregt zu, wie eine per Videokonferenz zugeschaltete Jury die Gewinner verkündete. Und zwar vom wandmontierten Flatscreen aus. Beim Hauptpreis sorgten die Webcam-Juroren für tonlos flappenden Applaus. Nach einer Viertelstunde war der Spaß vorbei. Ein Leichtes, diese „Abschlusszeremonie“ eines Filmevents, das ausschließlich dem Fachpublikum vorbehalten war, als Rohrkrepierer zu verunglimpfen. Doch im Grunde war sie nur den Umständen entsprechend – und auf triste Weise sogar angemessen. Denn sie rückte ausdrücklich ins Bewusstsein, wie schlecht die Begriffe „Online“ und „Festival“ zusammenpassen.