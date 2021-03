Werden Covid-Maßnahmen wie Mindestabstand und Maskenpflicht nicht eingehalten, will die Polizei durchgreifen. Aber die Gefahr einer Eskalation, sowie Kinder und Alte unter den Teilnehmern stellen die Polizei vor ein Dilemma. Und immer wieder stecken sich auch Beamte bei Großeinsätzen an.

Am Samstag dürfte Wien noch einmal zum „Demo-Hotspot“ werden – trotz Untersagung vieler Kundgebungen. Aber den Höhepunkt könnte diese Bewegung schon hinter sich haben.

Und wieder einmal sollen es die größten Demos sein die es gegen die Corona-Politik je gab. Die Organisatoren überschlagen sich in Aufrufen und Ankündigungen, 100.000 Teilnehmer sollen es – diesmal aber wirklich – an diesem Wochenende sein. Und auch die Polizei erwartet, dass Wien am Samstag ein Demo-Hotspot wird.