Der tote Engel des burmesischen Widerstands

Eines der letzten Fotos, das die 19-jährige Ma Kyal Sin lebend zeigt. Auf ihrem T-Shirt steht: "Everything will be OK".

Die 19-jährige Ma Kyal Sin starb im Kugelhagel auf den Straßen von Mandalay – und wurde zur Märtyrerin der Demokratie-Bewegung. Unterdessen posieren burmesische Soldaten im Internet mit ihren Waffen.

Bevor Ma Kyal Sin am Mittwochmorgen aus dem Haus ging, postete sie Folgendes auf Facebook: ihre Blutgruppe, eine Kontaktnummer für den Notfall; die Bitte, ihren Körper an die Wissenschaft zu spenden, falls sie an diesem Tag sterben sollte. Am Abend war die 19-Jährige, die sich selbst „Angel“, also Engel, nannte, tot. Jemand hatte ihr bei einer Demonstration gegen den Militärputsch in Burma (Myanmar) in den Kopf geschossen, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Polizist. Ein am Mittwoch aufgenommenes Foto zeigt Kyal Sin, als sie noch lebte: Sie stützt sich mit einer Hand am Boden ab, die Jeans zerrissen und nass, eine Plastikbrille baumelt um ihren Hals. „Everything will be OK“, steht auf ihrem T-Shirt, „Alles wird gut.“



Für die Demokratie-Bewegung wurde die 19-Jährige zur Märtyrerin. Als tags darauf der Leichenwagen mit ihrem Sarg durch die Straßen Mandalays rollte, standen entlang der Strecke Menschen und reckten drei Finger in die Höhe – das Symbol der Protestbewegung.