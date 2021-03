Stefan Kraft: Die Landung im goldenen Glück

Stefan Kraft suchte in diesem Winter lange nach Form und Auftrieb, Corona und Rückenschmerzen hatte dem Pongauer sehr zugesetzt. Der Titel in Oberstdorf gibt ihm „Berge“. Der Blick auf die ewige WM-Bestenlste imponiert: Ruud, Malysz, Weißflog - und dann kommt Kraft.

Stefan Kraft gilt nicht zu unrecht seit Jahren als Österreichs bester Skispringer. Der Pongauer gewann die Tournee, zweimal den Gesamtweltcup und war auch bei der WM 2017 als Doppelweltmeister der gefeierte ÖSV-Adler. Doch, wie auch im echten Leben, unterliegen filigrane Wesen extremen Schwankungen. Reicht das als effektiv geglaubte System plötzlich nicht mehr, weil Regeländerungen Neues verlangen, tappen Skispringer oft im Dunkeln. Dann springen Seriensieger ins Nichts – und bei Kraft kam in dieser Saison noch etwas Anderes erschwerend hinzu: der Salzburger war an Corona erkrankt und hatte nebst ausbleibenden Erfolgen auch an hartnäckigen Rückenschmerzen zu kiefeln.