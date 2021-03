Impftermine für drei Salzburger Gemeinden stehen fest

Über 65-Jährige in Radstadt und Bad Hofgastein sollen von 12. bis 14. März geimpft werden, in Unken ist diese Gruppe von 15. bis 17. März an der Reihe.

Die Termine für die Impfung in den drei aktuell stark vom Coronavirus betroffenenGemeinden Bad Hofgastein, Radstadt und Unken für alle Bewohner über 65 Jahre stehen fest. In den Pongauer Kommunen findet die Aktion von Freitag, 12., bis Sonntag, 14. März statt, in Unken im Pinzgau von Montag, 15., bis Mittwoch, 17. März, berichtete das Land am Sonntag in einer Aussendung.

Es wird eine Beteiligung von 70 Prozent und damit rund 1.600 Personen erwartet. Möglich werde die bereits am Freitag angekündigte Aktion durch die von der EU zur Verfügung gestellte Sondertranche des Impfstoffes von Biontech/Pfizer zur Bekämpfung der südafrikanischen Virusvariante. Daraus erhält Salzburg kurzfristig 3.500 zusätzliche Impfdosen und damit sei die Umsetzung des österreichweiten Impfplans in Salzburg durch die Impfaktion in den drei Gemeinden nicht gefährdet. Im Tiroler Bezirk Schwaz gibt es eine ähnliche Aktion.

Anmeldeschluss für die Impfungen für über 65-Jährige in den drei Salzburger Gemeinden ist Mittwoch, 10. März, 12.00 Uhr. Personen über 65 Jahre, die noch nicht für eine Impfung vorgemerkt sind, sollen sich online über www.salzburg-impft.at oder über die Gesundheitsberatung 1450 vormerken.

Personen, die ihren Hausarzt nicht im Ortsgebiet von Radstadt, Bad Hofgastein oder Unken haben, melden sich bei 1450. Dann werden sie auf Wunsch in die im Ortsgebiet ansässige Impfordination ein- oder umgetragen. Bereits vorgemerkte Personen werden in den nächsten Tagen zur Terminvereinbarung verständigt. Dies erfolge über SMS, E-Mail oder telefonisch von der Impfstelle. In Bad Hofgastein stehe für 12. bis 14. März eine Impfstraße des Roten Kreuzes in der BORG-Turnhalle zur Verfügung. In Radstadt und Unken werden die Impfungen in den Impfordinationen durchgeführt.

(APA)