Paartherapie bindet die Geliebte nicht

(c) imago/Felix Jason

Eine Frau ließ die Freundin ihres zuvor „geständigen“ Mannes observieren und klagte von ihr die Kosten ein. Der OGH lässt die Gattin abblitzen.

Wien. Eine erfolgreiche Paartherapie hätte es werden sollen, Nutznießer der Idee waren am Ende wohl nur die Anwälte. Und ein Detektiv, den die Ehefrau beauftragt hatte, um die mit Blick auf die Therapie getätigten Versprechen ihres Mannes zu überprüfen. Die Freundin sollte nun dafür bezahlen. Nun gibt es Szenarien, in denen man Ehestörern die Kosten für den Detektiveinsatz verrechnen kann. Aber war hier eine Observation des Mannes und seiner außerehelichen Freundin noch sinnvoll? Oder muss die Geliebte nichts bezahlen, weil klar schien, dass die Ehe ohnedies schon am Ende war? Fragen, die es rund um einem Trennungsfall zu entscheiden galt.