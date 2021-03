Internationaler Frauentag wird im Nationalrat behandelt

Die SPÖ bringt am Montag einen „Dringlichen Antrag“ für gezielte Frauenförderungen im Nationalrat ein.

Erstmals wird der Internationale Frauentag am Montag mit einer Sondersitzung des österreichischen Nationalrats begangen, Großveranstaltungen aber müssen coronabedingt ausfallen. Der Österreichische Frauenring begeht den 8. März dennoch mit einer Pressekonferenz und Kundgebung am Johanna-Dohnal-Platz in Wien. Die Neos präsentieren ihre „#choosetochallenge“-Kampagne, die SPÖ-Bundesfrauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek begeht ebenfalls eine Pressekonferenz. Diese hatte bereits am Sonntag Kritik an der Regierung geübt: „Das Schönreden der Bundesregierung hilft keiner einzigen Frau in der schwersten Krise seit 1945“, sagte Heinisch-Hosek. „Eine nie da gewesene Gesundheitskrise wirkt wie ein Brandbeschleuniger auf soziale und ökonomische Ungleichheiten.“ Am späten Nachmittag lädt die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) zur virtuellen Veranstaltung „Unter Druck - Frauen in der Krise“.

Weil die Corona-Pandemie besonders auf den Schultern der Frauen lastet, wird infolge eines „Dringlichen Antrags“ an die Bundesregierung im Nationalrat am Montag eine Sondersitzung abgehalten, die die „Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Frauen“ thematisieren wird.

Frauen am Land besonders von Arbeitslosigkeit betroffen

Tatsächlich sind die Frauen in Österreich vom Anstieg der Arbeitslosigkeit stärker betroffen als Männer - und zwar besonders am Land. nach aktuellen Daten sind in ländlichen Gemeinden fast 70.000 Frauen auf Jobsuche und damit um 65 Prozent mehr als vor einem Jahr. Bei den Männern beträgt das Plus am Land „nur“ 28 Prozent. Als Gründe nennt das Arbeitsmarktservice (AMS) Branchenunterschiede, vermutet aber auch, dass Frauen vielfach zur "Randbelegschaft" gezählt und zuerst gekündigt werden. In ganz Österreich waren im Februar fast 437.000 Menschen auf Jobsuche - um 103.000 mehr als im Jahr davor.

Die Forderungsliste der SPÖ ist daher umfassend: Verlangt werden etwa ein höheres Arbeitslosengeld, gezielte Frauen-Arbeitsmarktförderungen, mehr Geld für Gewaltschutz und Kinderbetreuungseinrichtungen, ein Soforthilfepaket für Alleinerziehende sowie Maßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Situation von Ein-Personen-Unternehmen.

Auch die psychische Gesundheit der Frauen leide mehr als die der Männer, heißt es seitens der SPÖ. Ökonomisch und psychisch besonders betroffen seien Alleinerzieherinnen. Schließlich führe die Corona-Krise zu Existenzsorgen und Überlastung, die sich in einer weiteren Zunahme häuslicher Gewalt äußerten. Bei den Anrufen der Frauen-Helpline habe es eine Zunahme von 40 Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr gegeben.

Debattiert wird der „Dringliche Antrag“ ab 12 Uhr.

(APA)