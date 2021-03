Mord an Lehrer: Die tödliche Notlüge einer Schülerin

Am Nachmittag des 16. Oktober 2020 wurde der französische Lehrer Samuel Paty in der Nähe seiner im Pariser Vorort Conflans-Sainte-Honorine gelegenen Mittelschule auf offener Straße enthauptet.

Die Lüge einer 13-Jährigen löste eine Hetzkampagne wegen Islamophobie aus und führte nach einer Polemik im Internet zur Enthauptung des Lehrers Samuel Paty vor seiner Schule in Conflans.

Hat die faule Ausrede einer 13-Jährigen eine Hass-Eskalation in den Sozialen Netzwerken ausgelöst, die am 16. Oktober 2020 zur Ermordung des französischen Lehrers Samuel Paty führte? Die Mittelschülerin Z. hat bei der Befragung durch den Untersuchungsrichter gestanden, dass sie gelogen habe, als sie wenige Tage vor dem mörderischen Attentat ihrem Vater eine Ausrede für ihren zweitägigen disziplinarischen Ausschluss aus dem Unterricht aufgetischt hatte.



Das Mädchen hatte nämlich zu Hause erzählt, der Lehrer habe in einer Unterrichtsstunde zum Thema Meinungsfreiheit in ihrer Klasse die Mohammed-Karikaturen von Charlie Hebdo gezeigt und dabei die muslimischen Schülerinnen und Schüler aufgefordert, das Klassenzimmer zu verlassen. Sie sei daraufhin wegen ihrer Proteste von ihm für zwei Tage vom Unterricht ausgeschlossen worden.