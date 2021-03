Algen und Alkohol: Blau leuchtet die Flasche

Dulse, Wakame, Kombu – jetzt kommen die Meeresbewohner auch in die Brennblase und würzen Gin, Aquavit und Rum.

Am Teller sind sie so etwas wie der nachhaltige Gegenentwurf zum blattvergoldeten 700-Gramm-Steak aus den USA geworden: Pflanzlich, aber ungedüngt, aus dem Meer, aber nicht überfischt, doch vor allem intensiv im Geschmack, haben die zwischen 700 und 1000 essbaren Algenarten längst die Küchen erobert. Und das selbst im Binnenland Österreich, nicht nur in den Küstenrestaurants von Japan (dort mag man Wakame oder Kombu), Frankreich (Laitue de mer) oder Norwegen (Dillisk). Dieser Bedarf will gestillt werden, sodass sich heute praktisch in allen Anrainerstaaten der Nordsee und des Nordatlantiks Start-ups finden, die sich mit dem Sammeln und der Aufbereitung der Algen beschäftigen. Sie heißen dann Nordisk Tang (Grenaa, Dänemark), Mara Seaweed (Edinburgh), Arctic Algae (Bodø, Norwegen), Seacore (Ontario, Kanada) oder Irish Seaweed Company (Carnlough). Neu allerdings ist, dass man die Würzkraft der See, die sich schon in Namen wie „Pepper Dulse“ oder „Sea truffle“ manifestiert, auch für Destillate einsetzt.