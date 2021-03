Warum nicht auch 50:50 bei Wahlen?

Dass Frauen in Österreich noch immer nicht gleichberechtigt an der politischen Entscheidungsfindung im Parlament teilnehmen, wurde am Weltfrauentag nicht diskutiert.

In diesem Jahr war am 21. Februar in Österreich Equal Pay Day. Der Tag steht symbolisch für jenen Tag, bis zu dem Frauen im Vergleich mit Männern, die seit Jahresbeginn bezahlt arbeiten, unbezahlt arbeiten müssen. Am 8. März war Weltfrauentag. Diesen nahmen die österreichischen Oppositionsparteien zum Anlass, eine Sondersitzung im Nationalrat zu verlangen. Dabei sollten die Auswirkungen der Coronapandemie auf Frauen diskutiert werden.