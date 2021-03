Archivbild vom November 2020 von Syriens Präsident Bashar al-Assad und seiner Frau Asma beim Besuch eines Messestandes in Damaskus.

Der syrische Präsident und seine Frau Asma haben sich mit dem Coronavirus infiziert - samt leichten Symptomen, wie es offiziell heißt.

Syriens Präsident Bashar al-Assad und seine Frau Asma sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beiden gehe es gesundheitlich gut, teilte das syrische Präsidialamt am Montag mit. Sie zeigten milde Symptome, seien in ihrem Haus in Selbstisolation und würden von dort aus weiter arbeiten.

(APA/dpa)