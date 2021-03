Die Wienerin solle sich das Zertifikat selbst mit Photoshop zusammenstellen, er habe das auch schon gemacht. Das Gesundheitsministerium zeigt sich „erschüttert“ und untersucht den Vorfall. Ein solches Verhalten sei „nicht akzeptabel“.

Seitdem für die Inanspruchnahme körpernaher Dienstleistungen wie etwa eines Friseurbesuchs ein aktueller negativer Test erforderlich ist, machen in sozialen Medien Empfehlungen die Runde, wie ausgestellte Zertifikate manipuliert werden können. Wer also beispielsweise in einer Teststraße negativ getestet wird und per E-Mail ein PDF zugeschickt bekommt, könne nach Belieben das Datum aktualisieren, um sich nicht immer wieder testen lassen zu müssen.