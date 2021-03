(c) imago/Volker Preusser

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt in Wiener Neustadt über 400, was die 46.000-Einwohner-Stadt zu einem "Hochinzidenzgebieten" macht. Die Maßnahmen werden daher ab Mittwoch umgesetzt.

Zuletzt stand der Freitag im Raum, nun darf aus Wiener Neustadt bereits ab Mittwoch nur mehr mit einem negativen Coronatest ausgereist werden. Um dies zu gewährleisten, braucht es einen Vollausbau der Testkapazitäten.

Die aufgrund einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 400 vorgesehenen verstärkten Corona-Maßnahmen werden in Wiener Neustadt ab Mittwoch umgesetzt. Sanktionen für Ausreisen ohne negatives Testergebnis wird es allerdings erst ab Samstag - nach dem Vollausbau der für die Untersuchungen nötigen Kapazitäten - geben, hieß es am Montag in einer Aussendung. Als Basis gilt eine Verordnung der Stadt.

Anstatt der aktuell möglichen 2000 Tests täglich werden in den kommenden Tagen 15.000 benötigt. Umsetzbar machen soll dies ein Ausbau der Teststraßen von 16 auf 40. Neben den Kasematten und der Arena Nova werde daher auf einen dritten Standort gesetzt.

Personell wird die Stadt ein Assistenzansuchen über 300 Mann an das Bundesheer stellen, wurde angekündigt. Um ausreichend qualifiziertes Testpersonal zur Verfügung zu haben, bestehe bereits Kontakt zum Roten Kreuz.

Sanktionen ab Samstag

"Mit dieser Vorgangsweise stellen wir sicher, dass wir einerseits die Anordnungen des Gesundheitsministers einhalten und andererseits, wie von mir angekündigt, erst dann sanktionieren, wenn wir die notwendigen Testkapazitäten bereitstellen können", die ab Freitag im Vollausbau seien, betonte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP)."Daher kann erst mit Samstag sanktioniert werden."

Noch vor den Gesprächen mit dem Land hatte Schneeberger die Etablierung der Ausreisetests für Freitag in Aussicht gestellt. Als Grund für den verzögerten Beginn hatte der Stadtchef auf weiteren Organisationsbedarf in Sachen Personal und hinsichtlich entsprechender Räumlichkeiten verwiesen.

Sieben-Tages-Inzidenz tatsächlich schon länger über 400

Obwohl die Sieben-Tages-Inzidenz in der Statutarstadt schon über einen längeren Zeitraum hoch ist und am Montagnachmittag 563 betrug, will sich der Bürgermeister keine Nachlässigkeit im Umgang mit Covid-19 vorwerfen lassen. "Wir haben mehr gemacht als die Anderen", sagte Schneeberger im Ö1-"Morgenjournal" u.a. mit Verweis auf aktuell zur Verfügung stehende 16 Teststraßen.

(APA)