America's Cup: Der Pitbull, der das italienische Biest zähmt

Jimmy Spithill möchte Herausforderer Luna Rossa im 36. America's Cup zum Sieg führen. Australiens Segel-Routinier hat dafür die italienische Mentalität und die foilenden AC75-Jachten studiert. Und er weiß, wie man Neuseeland schlägt.

Auckland/Wien. Jimmy Spithill, so scheint es, kann nichts aus der Ruhe bringen. Seit einer Dekade ist der Australier prägende Figur im America's Cup, ab Mittwoch (4 Uhr, live, ServusTV) soll er als Steuermann den italienischen Herausforderer Luna Rossa zum Triumph über New Zealand führen. Coronabedingte Verschiebungen, mediales Gewitter, die Vorwehen der 36. Auflage der ältesten Segelregatta der Welt hat Spithill schon im Rahmen der Vorausscheidungen im Prada Cup (7:1 gegen Ineos) erlebt – und selbst da bewegte sich sein Puls in kritischen Momenten auf hoher See zwischen 60 und 70.