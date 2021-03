Ab April regnet es für die EU Corona-Impfstoffe

Ursula von der Leyens Versprechen von 100 Millionen Dosen pro Monat ab April hängt an der Vertragstreue der Hersteller.

In einigen Interviews am Wochenende bekräftigte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ihre seit Längerem bestehende Prognose: Ab April soll es für die gesamte EU monatlich mindestens 100 Millionen Dosen Impfstoff von diversen Herstellern geben. Das entspricht in etwa dem Szenario, welches von der Leyen vor zwei Wochen beim jüngsten Europäischen Rat den 27 Staats- und Regierungschefs präsentierte.