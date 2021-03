Der Grazer Künstler Richard Kriesche stattete das Büro des Bundesratspräsidenten mit Multimedia-Installation aus.

Man sieht den aktuell von der Steiermark entsandten Bundesratspräsidenten, Christian Buchmann, mit seinen Gästen über diesen Satzbausteinen förmlich schon brüten: „Von kontingenter Realität“ – „zu ganzheitlicher Idealität“ erscheint da Weiß in Weiß an den Wänden seines Empfangszimmers in der Wiener Hofburg. Ein Menetekel? Nur wofür?