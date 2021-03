Der Streit der Hygiene-Austria-Eigentümer eskaliert. Der Chef des niederösterreichischen Maskenherstellers, Hygiene Austria, weist die Vorwürfe des Mehrheitseigentümers Lenzing zurück.

„Es gibt nichts zu verheimlichen“, sagt Tino Wieser in der Nachrichtensendung ZIB2. Zuvor hatte er auch der APA ein Interview gegeben. In dem sagt er: „Ich finde es einfach nicht in Ordnung, wenn sich ein Partner in dieser Zeit, salopp gesagt, ein bissl davonstiehlt.“