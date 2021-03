Ken Follett stiftet Tantiemen zur Restaurierung von Kathedrale

(c) imago images/Westend61 (imago stock&people, via www.imago-images.de)

Notre-Dames weniger bekannte Schwester in der Bretagne sei ebenfalls in baufälligem Zustand.

Rund 150.000 Euro sollen in die Restaurierung der Kathedrale Saint-Samson in der Bretagne zugute kommen.

Der britische Bestsellerautor Ken Follett wird die Tantiemen aus seinem Buch "Notre-Dame" für die Restaurierung einer gotischen Kathedrale in Frankreich spenden. Da es für den Teil-Wiederaufbau der bei einem Brand schwerbeschädigten Pariser Kathedrale genügend Geld gebe, sollen die rund 150.000 Euro in die Restaurierung der Kathedrale Saint-Samson in Dol-de-Bretagne fließen, teilte die Kulturerbe-Stiftung Fondation du Patrimoine, die das Geld verwaltet, am Montag mit.

In dem kurzen Buch "Notre-Dame" erzählt der 71-jährige Schriftsteller die Geschichte der berühmten Pariser Kathedrale und beschreibt seine eigenen Gefühle, als sie vor bald zwei Jahren in Flammen stand. Notre-Dames weniger bekannte Schwester in der Bretagne ist ebenfalls in baufälligem Zustand. 2019 wurde deshalb ein Projekt zu ihrer Sanierung in Höhe von 2,4 Millionen Euro gestartet.

