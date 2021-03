Drucken

Hauptbild • Jetzt die richtigen Entscheidungen treffen • Lars Kuczynski/unsplash

Unter dem Motto #herzschlag-oesterreich berichten oberösterreichische Unternehmer, wie sie die Zeit der Corona-Krise erleben und wie sie Österreichs Wirtschaft wieder in Schwung bringen.

Die Luft- und Raumfahrtindustrie ist eine Branche, die in Dekaden denkt. Daher blickt FACC mit Hauptsitz in Ried im Innkreis auf die wichtigsten Megatrends und entwickelt daraus die neue FACC Strategie „Comitted to the sky“, um den Unternehmenserfolg zu sichern. Robert Machtlinger, Vorstandsvorsitzender der FACC AG, berichtet von den wichtigsten Herausforderungen und Chancen der Branche.

Die FACC AG ist ein Luftfahrtunternehmen, dass sich mit der Forschung, Entwicklung der Konstruktion und Bau von Luftfahrtzeugkomponenten für die globale Luftfahrzeugindustrie beschäftigt. 2020 war ein schweres Jahr für das Unternehmen, dessen Eigentümer in China sitzt. „Die Krise führte dazu, dass wir uns rasch mit der Strategie der FACC beschäftigt haben“, sagt Robert Machtlinger. Man nahm die Megatrends der Zukunft ins Visier und identifizierte vor allem vier Hauptrends: Bevölkerungswachstum; Urbanisierung; Klimaschutz und Nachhaltigkeit; Globalisierung und Digitalisierung.

Klimaschutz hat Vorrang

Klimaschutz und Nachhaltigkeit seien aber einer der zentralen Themen, mit denen sich FACC beschäftigt. „Die Herstellungsverfahren werden wichtiger: Wie viel Energie führe ich einem Produkt zu, bevor es zum Produkt wird. Auf diesem Gebiet haben wir neue Ideen, um effizienter zu werden.“ Seit heuer verwendet FACC nur noch grünen Strom. Bis 2030 will FACC ein CO2-freies Unternehmen sein und bis 2050 möchte man CO2-freies Fliegen technisch ermöglichen.

Robert Machtlinger FACC

Neue Chancen für die Branche

Mobilität ist ein Grundbedürfnis der Menschheit. „Bevölkerungswachstum hat eine Auswirkung auf die Mobilität. Bis jetzt haben gerade einmal 20 Prozent der Weltbevölkerung ein Flugzeug als Transportmittel benutzt. 80 Prozent der Menschen haben noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Da gibt es für den Luftverkehr noch ein großes Marktpotenzial“, sagt Machtlinger. Die Urbanisierung verlange nach neuen Verkehrsvehikel, u. a. Lufttaxis und Logistikdrohnen. Auch das Thema „gesundes Fliegen“ werde kontinuierlich zunehmen. Auf diesem Gebiet hat FACC zahlreiche Patentanmeldungen. Globalisierung und Digitalisierung machen auch die Raumfahrt zu einem immer wichtigeren Markt mit hohem Umsatzpotenzial.

Herz und Gehirn in Österreich

FACC ist ein international tätiger Konzern mit Niederlassungen rund um die Welt. Den Standort Österreich bezeichnet Machtlinger als „Herz und Gehirn“ der gesamten FACC Gruppe. „Das Herz, weil wir hier die Businessmodelle der Zukunft entwickeln und das Gehirn, weil ein wesentlicher Anteil unserer 500 Entwicklungsingenieure am österreichischen Standort tätig sind.“ 85 Prozent aller Produkte entstehen auf österreichischen Boden.