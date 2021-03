Deutsche Exporte legen im Jänner überraschend zu

Die deutschen Exporteure haben trotz der zweiten Corona-Welle bei wichtigen Handelspartnern einen unerwartet guten Start ins Jahr erwischt.

Die deutschen Ausfuhren wuchsen im Jänner bereits den neunten Monat in Folge, und zwar um 1,4 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 1,2 Prozent gerechnet. Die Importe fielen dagegen um 4,7 Prozent zum Vormonat und damit so stark wie seit April 2020 nicht mehr. Hier waren Experten nur von einem Rückgang von 0,5 Prozent ausgegangen.

Insgesamt verkauften die Exporteure im Jänner Waren im Wert von 98,1 Milliarden Euro ins Ausland. Verglichen mit Januar 2020 waren das 8,0 Prozent weniger. Dabei sanken die Ausfuhren in die EU-Staaten um 6,0 Prozent, die in den Rest der Welt sogar um 10,3 Prozent. Die Exporte nach Großbritannien sanken nach Inkrafttreten des Brexit-Handelsabkommens mit minus 29 Prozent besonders stark.

2020 waren die deutschen Exporte wegen der Corona-Krise um 9,3 Prozent auf 1205 Milliarden Euro eingebrochen. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass sich das Auslandsgeschäft in diesem Jahr belebt. Das Barometer für die Exporterwartungen der Industrie kletterte im Februar auf den höchsten Stand seit fast zweieinhalb Jahren, wie das Ifo-Institut in seiner monatlichen Umfrage unter 2300 Betrieben herausfand. "Die gut laufende Konjunktur in China und die anziehende Produktion in den USA helfen den deutschen Exporteuren", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest dazu.

(APA/Reuters)