Hubert Wallner: „Es wird Geschmacksexplosionen geben“

Der Spatenstich für Hubert Wallners neues Restaurant am Wörthersee ist erfolgt. Der Kärntner Spitzenkoch plant Überraschungen auch für das Bistro – und einen sehr exklusiven Chef's Table.

Dellach/Maria Wörth. Es war ein langes Hin und Her, bis klar war, dass Hubert Wallner das Seerestaurant Saag am Wörthersee aufgeben muss. Nun geht Kärntens bester Koch etwas Neues an: Im Juni will er am Areal des Hermitage Vital Resorts in Dellach/Maria Wörth, wo er seit 2018 bereits das Bistro Südsee betreibt, sein Gourmetrestaurant eröffnen. Vor wenigen Tagen erfolgte der Spatenstich.

„Schon in den letzten Tagen sind Reservierungen eingetrudelt, das war unglaublich“, sagt der Spitzenkoch im Gespräch mit der „Presse“. „Das zeigt schon, dass nach wie vor der Drang zu Spitzenrestaurants da ist.“ In der neuen, nach seinen Vorstellungen gestalteten Location – mit viel Raum für zunächst 32 Sitzplätze – will Wallner sich noch mehr auf eine Alpe-Adria-Küche konzentrieren.

„Die Küche wird sicher aufwendiger als die von Bad Saag. Sie wird unsere Gäste kulinarisch überraschen, da wird es Geschmacksexplosionen geben.“ Konkret soll es zwei je siebengängige Menüs geben, eines mit einem stärkeren Fokus auf Fleisch, eines mit Fokus auf Fisch und Gemüse. Im Mai sollen bei einem Gourmet-Pop-up vor Ort ein paar Gerichte aus dem neuen Restaurant vorgestellt werden – und auch ein paar neue Gerichte des Bistros Südsee. „Für das Bistro haben wir uns ebenfalls die eine oder andere Überraschungen einfallen lassen.“

Reservierung direkt beim Chef

Eine Besonderheit ist der Chef's Table. „Das wollte ich immer haben, auf kulinarischen Reisen habe ich davon immer geschwärmt“, sagt Wallner. An die maximal zwölf Sitzplätze direkt neben der Küche zu gelangen, ist jedoch eher kompliziert. Einfach über das Internet buchen kann man Wallners Chef's Table nicht: „Das geht nur, wenn Sie einen Mitarbeiter kennen, seine Handynummer haben oder direkt bei meiner Frau oder bei mir reservieren.“

Das Interesse an einem solchen exklusiven Mahl – das genaue Konzept wird noch nicht verraten – scheint vorhanden zu sein: Einige Male ist dieser Tage schon angerufen worden.

(beba)