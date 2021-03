Bernhard und Bianca sind keine Polizisten

Am Beispiel zweier Mäuse: Walt Disneys Zeichentrickwerk offenbart dem erwachsenen Publikum allerlei Überraschungen.

Wenn man sich, nachwuchsbedingt, nach fast vier Jahrzehnten wieder durch das Zeichentrick-Œuvre der Walt Disney Studios arbeitet, stößt man immer wieder auf Überraschungen. Zum Beispiel ist es mir als Kind nicht aufgefallen, dass bei der Sitzung der Rettungshilfsvereinigung, welche die beiden Mäuse Bernard und Bianca im gleichnamigen Film aus dem Jahr 1977 auf ihre Mission zur Befreiung des Waisenmädchens Penny in die Teufelssümpfe von Louisiana schickt, ein Vertreter Österreichs in der ersten Reihe sitzt. Hut mit Gamsbart, imposanter Kaiserschnauzbart, Meerschaumpfeife, Lodenanzug, davor das Namensschild „Austria“: Ja, bei dieser folgenreichen Sitzung war unsere liebe kleine Republik vertreten (übrigens auch im nicht kindertauglichen, dafür umso irrwitzigeren Marionettenfilm „Team America“ aus dem Jahr 2004, in dem – kein Scherz – Wolfgang Schüssel mit rot-weiß-rotem Mascherl bei Kim Jong-ils „Friedenskonferenz“ in Pjöngjang vertreten ist).

Bianca lieh im englischen Original die ungarischstämmige Schauspielerin Eva Gabor ihre Stimme (und einen charmanten ungarischen Akzent), die jüngere Schwester von Zsa Zsa Gabor. Bei dieser Mäusekonferenz ist auch ein Vertreter Lettlands zu sehen, was angesichts des Umstands, dass es 1977 kein freies Lettland, sondern nur eine Sozialistische Sowjetrepublik gab, eine subversive kleine Sottise gegen Moskau gewesen sein dürfte. In der deutschen Fassung singt, wie ich ergoogeln durfte, Wencke Myhre das Titellied, vor allem aber synchronisierte Harald Juhnke den eigentliche Star des Films, nämlich den tollkühnen Albatros Orville.

Eines allerdings will sich mir nicht enträtseln: Wieso ist der deutsche Untertitel von „Bernard und Bianca“ „Die Mäusepolizei“? Weder üben die beiden Agenten der Rettungshilfsvereinigung sicherheitsbehördliche Befehls- und Zwangsgewalt aus, noch gab der Originaltitel, „The Rescuers“ („Die Retter“), diese Übersetzung her. „Die Rettungsmäuse“ träfe es besser – und netter.