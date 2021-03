Vorarlberg soll ab 15. März sanft geöffnet werden. Wie konkret, wird zwischen Bund und Bundesland derzeit noch verhandelt. Landeschef Wallner gibt sich aber positiv.

Das Coronavirus ist in Österreich - nach Bundesländern betrachtet - nach wie vor unterschiedlich stark verbreitet. Derzeit am kleinsten sind seine Fallzahlen im Westen: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Vorarlberg derzeit bei 76, in Salzburg liegt sie indes über 200, auch Kärnten ist doppelt so hoch, wie Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag betonte. Er sowie auch Experten seien daher der Meinung, dass das Land einen anderen Weg gehen könne als der Rest der Republik. Zwar seien die - teils ansteckenderen - Mutationen des Coronavirus auch in Vorarlberg zu finden, jedoch wesentlich geringer als im Rest Österreichs.

In den vergangenen Tagen habe man daher „besonders intensiv bis tief in die Nacht hinein“ verhandelt und auch mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) habe er „sozusagen unter vier Augen“ telefoniert, führte Wallner aus, um sanfte Öffnungen ab dem 15. März zu fixieren. „Wir haben dem Bund klar vermittelt: Wenn Vorarlberg etwas will, dann mit Konzept“ - und zwar einem, das nicht nur gewisse Lockerungen bringe, sondern, das verständlich und „auch gerecht“ sei. Es gehe darum, mit Vorbildfunktion voranzugehen. Das könne auch ein Lichtblick sein in einer Zeit, in der die Corona-Müdigkeit immer mehr zunehme.

„Vorarlberg bietet sich immer noch ideal als Testregion an“, ist Wallner überzeugt. Die Vorarlberger hätten sich „an das Testen gewöhnt“. Und: „Meine Kondition ist in Ordnung soweit“, spielte er darauf an, dass Anschober erkrankt ist. Es sei klar, dass es zu Verzögerungen komme, wenn jemand erkrankt, aber die Fixierung werde heute erfolgen: „Unser Bundesland braucht heute eine endgültige Antwort", so Wallner. Und: „Meine Information ist, dass wir das heute fertig bekommen.“ Wann genau die Ergebnisse auf dem Tisch liegen werden, könne er nicht sagen, er gehe aber davon aus, dass es noch am Nachmittag so weit sein werde.

Fest stehe schon jetzt: Der Sport, die Kultur, die Jugend und die Gastronomie bereiten sich seit Monaten auf Öffnungen vor. Er, Wallner, selbst wünsche sich für alle Bereiche Indoor- und Outdoor-Varianten: „Gerecht vorgehen, halte ich für wichtig.“ Außerdem sei für ihn wesentlich, Selbsttests zuzulassen und bei den Sperrstunden verantwortungsvoll einen „mutigen Öffnungsschritt“ zu setzen.

Auf Nachfrage zu den Selbsttests, ergänzte der Landeshauptmann, dass denkbar sei, dass „diese bei Jugend, Kultur und Sport direkt vor Ort vorgenommen“ werden. Ein Beispiel: Ähnlich wie die Lehrer in den Schulen könnten die Trainer die Kontrolle übernehmen.

In Zahlen In Vorarlberg ist die Zahl jener, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, am Montag unverändert geblieben: Dem Dashboard des Landes zufolge standen 40 Neuinfektionen 40 Genesungen gegenüber, damit gelten derzeit weiterhin 423 Personen als Corona-positiv. Von den landesweit zur Verfügung stehenden 52 Intensivbetten sind mit Stand Dienstagvormittag vier von Corona-Patienten belegt, 22 Intensivbetten sind für alle Patientengruppen noch verfügbar. Insgesamt werden derzeit 25 Corona-Erkrankte stationär betreut.

(hell)