In Ordinationen, Hallen, zu Hause: Wo in Wien geimpft wird

Auch in Ordinationen von Wiener Haus- und Fachärzten wird (wie hier in Tschechien) künftig gegen Covid-19 geimpft.

Rund 1000 niedergelassene Mediziner – Haus- und Fachärzte – haben sich bereiterklärt, in ihren Praxen zu impfen. Mindestens fünf Schnupfenboxen werden zu Impfboxen.

Noch ist es schwer zu glauben, aber bis zum Sommer werden in Österreich sehr wahrscheinlich mehr Impfstoffdosen verfügbar sein als impfbereite Menschen – selbst dann, wenn die Europäische Arzneimittel-Behörde EMA in den kommenden Wochen keine neuen Impfstoffe zulassen sollte, was angesichts der zahlreichen Kandidaten, die bereits eingereicht wurden oder vor der Einreichung stehen, höchst wahrscheinlich ist.