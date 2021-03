Critic's Choice Awards: Overdressed im Badezimmer

Der Red-Carpet-Auftritt der Critic's Choice Awards ging oftmals wieder in den eigenen vier Wänden über die Bühne.

Mittlerweile hat man sich fast schon daran gewöhnt: Anstatt Gewusel auf den roten Teppichen, Blitzlichtgewitter und Interviews, präsentieren Stars ihre Red-Carpet-Looks von zu Hause aus. Die digitale Awardseason hat nach den Golden Globes nun auch die Critic's Choice Awards erfasst. Und wieder haben sich die Stars nur für Instagram fein gemacht.

Regina King wählte für ihren Auftritt - auf einem Balkon - einen Look von Atelier Versace.

Kleines Schwarzes einmal anders. Emma Corrin trug ein Couture-Kleid von Schiaparelli.

Cynthia Erivo, die bei den Golden Globes noch in Neongrün von den Bildschirmen leuchtete, wählte diesmal ein Kleid von Vera Wang.

Amanda Seyfried, die in einem Badezimmer posierte, trug einen glitzernden Look von Miu Miu.

Ganz in Dior inszenierte sich Gillian Anderson, die als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "The Crown" ausgezeichnet wurde.

Viola Davis posierte in einem Garten. Das Kleid von Greta Constantine kommt auf dem roten runden Teppich noch besser zur Geltung.

Auch dieses Kleid hätte man wohl lieber "in echt" auf den roten Teppichen gesehen: Anya Taylor-Joy in Dior.

Gal Gadot, an ein Klavier gelehnt, konnte in einem Look von Prabal Gurung überzeugen.

Das Cape-Kleid von Aliétte, das Wunmi Mosaku trug, würde sich bei einer Gala besser machen als im Vorgarten.

Zendaya wählte ein übergroßes Kleid von Valentino. Über den roten Teppich musste sie damit zumindest nicht laufen.

„Bridgerton"-Star Phoebe Dynevor trug Top und Rock von Louis Vuitton.

(chrile)