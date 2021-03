Klimavolksbegehren: „Viele schöne Sätze“

(c) APA/HERBERT PFARRHOFER (HERBERT PFARRHOFER)

Sozialdemokraten und Neos kritisieren, dass die Entschließung zum Klimavolksbegehren keine verbindlichen Zeitpläne enthalte.

380.000 Leute haben im vergangenen Juni das Klimavolksbegehren unterstützt, am Dienstag beschäftigt sich der Umweltausschuss des Parlaments mit der Umsetzung der Forderungen zum dritten Mal. Dabei zeigen sich Bruchlinien zwischen den Parteien.

„Wir haben einen Entwurf am Dienstag früh per mail zugeschickt bekommen. Keine Gespräche, keine Verhandlungen“, berichtet Julia Herr, Umweltsprecherin der Sozialdemokraten. Sie bemängelt, dass die Regierungsparteien Monate hätten verstreichen lassen, in denen mit allen Parteien hätte geredet werden können, um einen gemeinsamen Antrag auszuhandeln.

Michael Bernhard, Umweltsprecher der Neos. „Es gibt ihn nicht, den einen Tisch, um den Vertreter aller Parteien sitzen und verhandeln." Dem Vernehmen nach haben sich auch bei der Abklärung des gemeinsamen Papiers zwischen Grünen und ÖVP Warteschleifen ergeben.

Sowohl SPÖ als auch Neos gehen mit dem Antrag von Grünen und ÖVP im Umweltausschuss nicht mit. Julia Herr: „Für reine Inszenierung sind wir nicht zu haben. Es reicht nicht, die schönen Ankündigungen zu wiederholen. Wir brauchen Zeitpläne, wir brauchen Ziele.“ Konkret moniert die Mandatarin, dass sowohl Klimaschutzgesetz als auch Klimacheck schon vor einem Jahr angekündigt worden seien. Nur: „Geschehen ist nichts.“

„So funktioniert Parlamentarismus nicht“

Michael Bernhard: „Wir sehen hier die Vorgangsweise, die wir schon von der Gesundheits- und Wirtschaftspolitik kennen: Erst im letzten Augenblick bekommt die Opposition Entwürfe zugeschickt. So funktioniert Parlamentarismus nicht!“ Beim konkreten Entwurf der Entschließung zur Umsetzung der Forderungen des Klimavolksbegehrens der Regierungsparteien konzediert Bernhard, das „der Text teilweise über das Regierungsprogramm hinausgeht“, kritisiert allerdings, dass es weder konkrete Ziele noch konkrete Zeitpläne gebe. „Es ist eine Willensbekundung, der das Konkrete fehlt. Sehr viele schöne Sätze.“

Beide Parteien schlagen die Tür allerdings nicht zu: Sowohl Herr als auch Bernhard sichern zu, bereit zu sein zu verhandeln. Dazu gebe es noch zwei Wochen, ehe die Entschließung im Plenum verabschiedet werde.