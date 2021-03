BMW und Daimler verkaufen "Park Now" nach Schweden

Mit der Parkplatz-App können Autofahrer in elf Ländern, darunter Österreich, und 1100 Städten Parkplätze reservieren und bezahlen.

BMW und Daimler trennen sich von der Parkplatz-App "Park Now", einem der fünf Standbeine ihres Mobilitätsdienstleisters Your Now. Das Unternehmen werde an den schwedischen Konkurrenten Easypark verkauft, teilten die beiden Autobauer und der neue Eigentümer am Dienstag mit. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Als im Herbst die ersten Spekulationen über einen Verkauf aufkamen, hatte es geheißen, Park Now könne mehrere hundert Millionen Euro wert sein.

Mit der App können Autofahrer in elf Ländern, darunter Österreich, und 1100 Städten Parkplätze reservieren und bezahlen. Easypark bietet mit einer App ähnliche Dienste sowie das Aufladen von Elektrofahrzeugen und ist nach eigenen Angaben in 20 Länder und 2200 Städten in Europa und Australien vertreten. Hinter dem vor 20 Jahren gegründeten Unternehmen aus Stockholm stehen die Technologieinvestoren Vitruvian Partners und Verdane. In Deutschland ist Easypark nach mehrehen Übernahmen in rund 260 Städten aktiv, Park Now in 280.

BMW und Daimler hatten ihr Geschäft mit Mobilitätsdiensten 2019 zum Gemeinschaftsunternehmen Your Now zusammengelegt. Dazu gehören der Carsharing-Dienstleister "Share Now", der aus den Angeboten car2go (Daimler) und DriveNow (BMW) entstand, daneben die Taxi- und Mitfahr-Vermittler "Free Now" und "Reach Now" sowie die Ladestationen-Plattform "Charge Now". Gerüchte über einen Verkauf von Teilen der Plattform gibt es seit längerem, zumal die Corona-Pandemie das Geschäft erschwert hat. Daimler-Finanzchef Harald Wilhelm hatte zuletzt erklärt, die "Free Now"-Unternehmen müssten auf eigenen Beinen stehen können, man sei offen für Partnerschaften.

(APA/Reuters)