Deutschland laut EU "Hauptziel russischer Desinformation"

Archivbild aus dem Jänner 2020: Die deutsche Kanzlerin Merkel zu Besuch beim russischen Präsident Putin in Moskau.

Ein EU-Bericht bescheinigt Russland eine systematische Kampagne, die "Unsicherheit schaffen und Zwietracht säen“ soll. Moskau nennt die Desinformationsvorwürfe "lächerlich.

Russland betreibt einem EU-Bericht zufolge eine systematische und umfassende Desinformationskampagne gegen Deutschland. "Kein anderer EU-Mitgliedstaat wird so heftig durch Desinformation angegriffen wie Deutschland", heißt es in der Untersuchung einer Task Force des Auswärtigen Dienstes der EU, aus dem die Zeitungen der "Funke Mediengruppe" vom Dienstag zitieren. Russland wies die Vorwürfe einer gezielten Desinformationskampagne am Dienstag als "lächerlich" zurück.

Der EU-Report spreche von Deutschland als "Hauptziel russischer Desinformation" und beschreibe eine systematische Kampagne, die sowohl auf formeller politischer Ebene als auch durch regierungsnahe Pro-Kreml-Medien ausgeführt werde. "Sie soll Unsicherheit schaffen und Zwietracht säen, den russischen Offiziellen Spielraum verschaffen", heißt es zur Begründung.

Ehefrau Nawalnys als Projektionsfläche

In Nachrichten regierungsnaher Medien werde beispielsweise unterstellt, deutsche Behörden hätten der Ehefrau von Nawalny, Julia Nawalnaja, bei ihrer jüngsten Reise nach Deutschland "Instruktionen" erteilt, berichtet die Mediengruppe aus dem EU-Report. Oder es werde anhand gefälschter Dokumente behauptet, Nawalnaja sei deutsche Staatsbürgerin. In diesen und anderen Geschichten werde Deutschland stets entweder als Drahtzieher von Aktionen gegen Russland dargestellt oder als dumme Marionette.

Die EU-Task Force habe laut dem Bericht seit Ende 2015 über 700 Fälle gezielter Desinformation aus Russland registriert, die Deutschland betrafen - während Frankreich in rund 300 Fällen das Ziel war, Italien in etwa 170 und Spanien in mindestens 40 Fällen.

"Es ist natürlich sehr lustig, die Anschuldigungen zu irgendwelchen Desinformationskampagnen zu hören, weil wir selbst nicht einmal hinterherkommen damit, unzutreffende Behauptungen zum Beispiel aus Berlin zu kommentieren", sagte unterdessen die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Sacharowa verwies auf eine Rubrik auf der Internetseite des Moskauer Außenministeriums, die wiederum "Falschmeldungen" (Fake News) westlicher Medien über Russland auflistet. Dort gebe es viele Beispiele, wie Russland auf aggressive Weise mit "Propaganda übelster Prägung" angegriffen werde. Der Westen solle lieber eigene politische Kampagnen gegen Russland untersuchen - auch im Hinblick darauf, dass dadurch gezielt die russische Opposition unterstützt werde. "Das würde dann als Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines souveränen Staates qualifiziert", sagte sie.

Maas will „Positivagenda“ setzen

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) will russische Desinformationskampagnen mit einer "Positivagenda" beantworten. Unter anderem das derzeit laufende Deutschlandjahr in Russland solle dazu beitragen, dass falsche Informationen über Deutschland nicht auf fruchtbaren Boden fielen, sagte Maas am Dienstag in Berlin. Insgesamt müssten die Beziehungen zwischen den Zivilgesellschaften intensiviert werden.

Das Deutschlandjahr läuft seit September. Es soll den kulturellen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Austausch zwischen beiden Ländern fördern.

"Überraschen tut es uns nicht", kommentierte Maas den Bericht. Die Angriffe zielten darauf ab, das Vertrauen in demokratische Institutionen und in die Demokratie insgesamt auszuhöhlen. Die deutsche Bundesregierung habe bedauerlicherweise schon viele solcher Fälle beobachtet. Der Minister verwies auch darauf, dass sich Deutschland in der EU und anderen internationalen Organisationen für den Kampf gegen Cyberangriffe stark mache.

