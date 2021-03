Auslands-Norweger sollen zu Ostern nicht heimkommen

Die Menschen sollen generell auf Reisen während der Feiertage verzichten, appelliert Regierungschefin Solberg, die mit mehreren lokalen Covid-Ausbrüchen zu kämpfen hat.

In Norwegen ruft die Regierung wegen steigender Corona-Fallzahlen zum Verzicht auf Reisen während der Osterfeiertage auf. "In den vergangenen Wochen sind die Zahlen wieder hochgegangen und die infektiöseren Varianten werden bald die dominierende Virusvariante sein", sagte Ministerpräsidentin Erna Solberg am Dienstag im Parlament. Ebenso appellierte sie an Norweger im Ausland, an Ostern nicht nach Hause zu kommen.

Die sogenannte Reproduktionszahl liegt in Norwegen derzeit bei 1,3. Das heißt, dass 100 Erkrankte statistisch gesehen 130 andere Menschen anstecken. Es gebe lokale Ausbrüche in Kindergärten, Schulen und auf Baustellen, so Solberg. Viele Kommunen hätte strenge Beschränkungen eingeführt. Man wisse jedoch noch nicht, welchen Effekt diese hätten. Deshalb wolle sie mit weiteren nationalen Regeln warten. Gleichzeitig warnte sie, dass kurzfristig strengere Maßnahmen in Kraft treten könnten. Dazu zählten ein nationales Ausschankverbot für Alkohol, Begrenzung der privaten Kontakte und Fernunterricht für Schüler und Studenten.

Besonders betroffen ist nach Behördenangaben die Hauptstadt Oslo, wo die Infektionszahl am Dienstag doppelt so hoch war wie vor einer Woche. Im Stadtteil Grorud kamen auf 100.000 Einwohner 765 Infizierte. "Die Maßnahmen, die wir eingeführt haben, scheinen nicht länger zu wirken", sagte Stadtrat Raymond Johansen. Deshalb sollen Kinder in Schulen und Kindergärten fortan mehr Abstand halten und in kleineren Gruppen zusammen sein. Alle Geschäfte, die nicht für die Grundversorgung notwendig sind, müssen schließen. In Norwegen wurden bisher knapp 76.000 Infektionen und 632 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

(APA/dpa)