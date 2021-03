Wie sich der isolierte Bashar al-Assad an die Macht klammert

Experten plädieren für eine neue Politik des Westens, die den Präsidenten im Amt belässt.

Zehn Jahre nach Beginn des Krieges in Syrien ist Präsident Bashar al-Assad so isoliert wie nie zuvor. Das liegt nicht nur an der Corona-Infektion des 55-Jährigen, der laut regierungsamtlichen Mitteilungen wie seine ebenfalls infizierte Frau, Asma, milde Symptome hat und sich für zwei bis drei Wochen aus der Öffentlichkeit zurückzieht. Die Abwesenheit ist ihm womöglich ganz recht, denn angesichts der katastrophalen Wirtschaftslage wirkte er zuletzt nur noch hilflos. Kürzlich schlug er einen Verzicht auf Koch-Shows im Fernsehen vor, weil darin Zutaten genannt würden, die es in Syrien längst nicht mehr gebe, wie die „New York Times“ schrieb. Doch aufgeben will Assad nicht, auch wenn es in seiner Anhängerschaft rumort. Experten plädieren deshalb für eine neue Syrien-Politik des Westens, die Assads Verbleib im Amt akzeptiert.