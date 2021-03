Die Pompadour und ihr Monsieur Rokoko

Drucken



Kommentieren Hauptbild • „Nach uns die Sintflut“: Madame de Pompadour, 1756 von ihrem Lieblingsmaler Boucher gemalt (vermutlich anlässlich ihrer Ernennung zur Hofdame der Königin). • (c) bpk / Bayerische Staatsgemäldes (Bayerische Staatsgemäldesammlun)

Einst gab der Maler François Boucher in Europa stilistisch den Ton an, gemeinsam mit der Mätresse Ludwigs XV. Er inspiriert Modeschöpfer noch heute. Nun kann man ihm digital tief in die rosa Farbtöpfe schauen.

Beide waren sie Sozialaufsteiger: Herr Fleischer (Boucher) und Frau Fisch (Poisson; später Marquise de Pompadour). Letzterer hatte eine Wahrsagerin prophezeit, sie würde die Geliebte des Königs. Das Operetten-Klischee erfüllte sich: Die Pompadour, kokett, klug, gebildet, strategisch denkend und kunstaffin, erlangte größten Einfluss: primär auf Ludwig XV., den melancholisch-depressiven König, den sie durch Konversation und Kunst aufheiterte.