St. Pöltens Lernprozess, der Geschichte schreibt

Die SKN-Frauen spielen gegen Rosengård um den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale. Nach dem sensationellen 2:2 im Hinspiel hat Österreichs Serienmeister alle Chancen und sein Selbstverständnis analysiert.

St. Pölten/Wien. Die Stimme ist bei Maria Wolf rechtzeitig zurückgekehrt. Eigentlich ist sie in St. Pöltens Trainerinnen-Duo die ruhigere, an der Seitenlinie Kollegin Liese Brancao für die Zurufe an die Spielerinnen zuständig. Im ersten Champions-League-Achtelfinale aber ist vieles anders, und so wird sie nach dem beachtlichen 2:2 vor einer Woche auch heute im Rückspiel gegen Rosengård (20.30 Uhr, live ORF Sport+) jeden Zweikampf lautstark anfeuern.