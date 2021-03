Fühlt sich im Training wohl: Roger Federer in Doha.

Nach 13 Monaten ohne Match kehrt Roger Federer am Mittwoch in Doha auf den Court zurück. Die entscheidende Frage lautet: Was kann der 39-Jährige noch erreichen?

Die Sportwelt blickt heute nach Doha, Katar, wo Roger Federer sein Auftaktspiel gegen den Briten Daniel Evans bestreitet. Nach Verletzungspause und über 13 Monaten ohne Spielpraxis wird die Rückkehr des Schweizers von vielen Fragen begleitet.