Wie sich das der kleine Maxi-Journalist vorstellt

Die Strache-Kurz-SMSe sind im U-Ausschuss gelandet. Was wir daraus lernen.

Lange war darüber diskutiert worden, jetzt sind sie da: Die SMSe, die 2017 bis 2019 zwischen Bundeskanzler und Vizekanzler ausgetauscht wurden. Ursprünglich als streng geheim klassifiziert sind sie letztlich ganz normal an den U-Ausschuss geliefert worden. Jetzt ist die Zeit, daraus Lehren zu ziehen. Und da gibt es einige:

1) Geheimhaltungspflichten im U-Ausschuss werden von den Abgeordneten offensichtlich nicht als Verpflichtung, sondern als unverbindliche Empfehlung wahrgenommen. Denn auch wenn das Justizministerium den SMS-Verkehr von der Geheimhaltungsstufe 3 auf 1 herabgestuft hat, hätte dieser nicht postwendend an die Medien weitergeleitet werden dürfen. Wäre es gesetzeskonform abgelaufen, hätte die Öffentlichkeit von den Inhalten erst erfahren können, wenn ein SMS einem Zeugen im U-Ausschuss vorgelegt wird.

2) Mit angekündigten Enthüllungen verhält es sich so, wie mit angekündigten Revolutionen: Sie finden einfach nicht statt. In den SMSen ist schlicht nichts enthalten, was auf Korruption, Gesetzeskauf oder ähnliches hindeutet.

3) Die Ministerien gehen bei der Geheimhaltung der Akten recht großzügig vor. Die ursprüngliche Klassifizierung in Stufe 3 ist aufgrund des jetzt bekannten Inhalts schlicht nicht nachvollziehbar. Wann gilt Stufe 3? Wenn es eine „erhebliche Schädigung“ der „Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen oder der wirtschaftlichen Interessen einer Körperschaft des öffentlichen Rechts“ abzuwehren gilt. All das ist nicht der Fall.

4) Politik läuft wirklich so ab, wie der kleine Maxi-Journalist sich das vorstellt. Da läuft ein Kuhhandel (z. B. Steuersenkungen für Unternehmen werden gegen Mindestpension abgetauscht). Da sind gekränkte Eitelkeiten im Spiel, da werden Intrigen gesponnen.

5) Die Erzählungen, wie harmonisch eine Regierung zusammenarbeitet, kann man getrost vergessen. Das ist das Bild für die Galerie - intern wird selbstverständlich wild gestritten. Aber auch das hat sich der kleine Maxi-Journalist immer so vorgestellt.