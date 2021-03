Der Krieg der Zukunft

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Dieser Roboter schießt nur mit Farbe: Der Mega Hurtz ist gepanzert und mit einem Paintball-Gewehr ausgestattet. Er wird von Sicherheitsbehörden eingesetzt. • (c) Getty Images (Chris Rogers)

Die jüngsten Hacker-Attacken in den USA sind nur die Spitze des Eisberges. Die großen Armeen der Welt wappnen sich für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz und autonomen Waffensysteme.

In den Krieg zu ziehen, bedeutete über viele Jahrhunderte der Menschheitsgeschichte, auf einem Schlachtfeld zu stehen. Könige marschierten mit ihren Heeren, später schickten demokratische Regierungen die Kinder ihrer Bürger – meist ihre Söhne – in den Kampfeinsatz. Wer aus allen seinen Optionen den Krieg wählte, musste bereit sein, Blut zu vergießen. Im Ernstfall auch das eigene. Diese Zeiten sind vorbei.Ein Soldat kann eine bewaffnete Drohne aus Tausenden Kilometern Entfernung steuern, ohne auch nur einen Fuß in Kriegsgebiet gesetzt zu haben. Ein Hacker kann den Strom in einer Stadt abschalten, deren Bewohner nicht einmal ahnten, dass sie ein Ziel sein könnten. Während die Soldaten das Schlachtfeld den Maschinen überlassen, erweitert das Internet die Angriffsfläche.